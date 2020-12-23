Назначен новый замглавы «Кыргызалтына». Биография

Назначен новый замглавы «Кыргызалтына». Биография

Азамат Момунжанович Алиев назначен первым заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын», курирующим безопасность компаний. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Отмечается, что соответствующее решение принял совет директоров ОАО «Кыргызалтын».

Решение принято 18 декабря.

Ранее эту должность занимал Нурдин Канымбетов.

Алиев ранее занимал должность заместителя генерального директора дочерней компании «Кыргызалтын» - «Алтынкен».

Справка:

Азамат Алиев родился 17 июня 1985 года

Образование:

2002-2006 гг.- Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева. Направление - английский язык.

2006-2008 гг. - Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики. Магистратура по направлению «МВА-менеджмент в бизнесе»

2018 г.- по настоящее время- Институт горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева при КГТУ им. И. Раззакова. «Металлургия цветных металлов», направление «Обогащение полезных ископаемых».

Опыт работы:

07.2007 г. по 07.2008 г. - Фонд государственных материальных резервов при Государственном агентстве по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве КР

Должность: специалист, ведущий специалист.

07.2008 г. по 12.2009 г. - Государственное агентство по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве КР

Должность: главный специалист.

08.2010 г. по 07.2019 г.- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, на различных должностях.

07. 2019 г. по 08.2020 г. - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики,

Должность - уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

08.2020-12.2020 г. - первый заместитель генерального директора ОсОО «Алтынкен» (40 % доли принадлежит ОАО «Кыргызалтын»).

Источник: Кабар