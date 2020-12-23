Сегодня состоится очередное заседание Жогорку Кенеша

Сегодня состоится очередное заседание Жогорку Кенеша

Очередное заседание Жогорку Кенеша состоится 23 декабря в 10:00 в зале заседаний парламента.

Проект повестки дня (возможны изменения):

1. О проекте закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» (вносится на третье чтение)

2. О проекте закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об оружии» (вносится на третье чтение)

3. О проекте закона «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан» (вносится на третье чтение)

4. О проекте закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 1 октября 2019 года в городе Ереван» (вносится на третье чтение)

5. О проекте закона «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанного 9 августа 2019 года в городе Чолпон-Ата» (вносится на третье чтение)

6. О проекте закона «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанного 3 февраля 2020 года в городе Москве» (вносится на второе чтение)

7. О проекте закона «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года, подписанного 29 апреля 2019 года в городе Бишкек» (вносится на второе чтение)

8. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о нарушениях, Закон «О внешней миграции»)» (вносится на второе чтение)

9. О проекте закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» (вносится на второе чтение)

10. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс, законы «О государственном социальном страховании», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»)» (вносится на второе чтение)

11. О проекте закона «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» (вносится на второе чтение)

12. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон «О залоге», Гражданский кодекс, Кодекс о нарушениях)» (вносится на первое чтение)

13. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о нарушениях, законы «О конкуренции», «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»)» (вносится на первое чтение)

14. О проекте постановления Жогорку Кенеша «О тарифном регулировании оптовых покупателей-продавцов и потребителей-перепродавцов электроэнергии» (Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию).

Источник: kg.akipress.org