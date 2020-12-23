Сегодня состоится очередное заседание Жогорку Кенеша
Очередное заседание Жогорку Кенеша состоится 23 декабря в 10:00 в зале заседаний парламента.
Проект повестки дня (возможны изменения):
1. О проекте закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» (вносится на третье чтение)
2. О проекте закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об оружии» (вносится на третье чтение)
3. О проекте закона «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан» (вносится на третье чтение)
4. О проекте закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 1 октября 2019 года в городе Ереван» (вносится на третье чтение)
5. О проекте закона «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанного 9 августа 2019 года в городе Чолпон-Ата» (вносится на третье чтение)
6. О проекте закона «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанного 3 февраля 2020 года в городе Москве» (вносится на второе чтение)
7. О проекте закона «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года, подписанного 29 апреля 2019 года в городе Бишкек» (вносится на второе чтение)
8. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о нарушениях, Закон «О внешней миграции»)» (вносится на второе чтение)
9. О проекте закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» (вносится на второе чтение)
10. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс, законы «О государственном социальном страховании», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»)» (вносится на второе чтение)
11. О проекте закона «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» (вносится на второе чтение)
12. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон «О залоге», Гражданский кодекс, Кодекс о нарушениях)» (вносится на первое чтение)
13. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о нарушениях, законы «О конкуренции», «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»)» (вносится на первое чтение)
14. О проекте постановления Жогорку Кенеша «О тарифном регулировании оптовых покупателей-продавцов и потребителей-перепродавцов электроэнергии» (Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию).
Источник: kg.akipress.org
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