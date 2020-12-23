В Приозерске задержали убийцу мигранта из Кыргызстана

В Приозерске задержали убийцу мигранта из Кыргызстана

Пропавшего в Санкт-Петербурге мигранта из Кыргызстана нашли мертвым в Приозерске. Труп находился в частном доме в подвале, сообщают местные СМИ.

По их данным, приезжий из Кыргызстана 45-летний мужчина неожиданно пропал из Петербурга несколько дней назад. 17 декабря его объявили в розыск, а 21 декабря в погребе у дома 24 по Железнодорожной улице в Приозерске нашли тело М.Кубанычбека.

По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший лежал со связанными ногами и пакетом из супермаркета "Магнит" на голове, под которым обнаружили рану.

По подозрению в тот же день у дома 18 по улице Чапаева был задержан подозреваемый. Это 52-летний местный житель. Возбуждено уголовное убийство по статье «Умышленное убийство».

Источник: Кабар