В Приозерске задержали убийцу мигранта из Кыргызстана
Пропавшего в Санкт-Петербурге мигранта из Кыргызстана нашли мертвым в Приозерске. Труп находился в частном доме в подвале, сообщают местные СМИ.
По их данным, приезжий из Кыргызстана 45-летний мужчина неожиданно пропал из Петербурга несколько дней назад. 17 декабря его объявили в розыск, а 21 декабря в погребе у дома 24 по Железнодорожной улице в Приозерске нашли тело М.Кубанычбека.
По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший лежал со связанными ногами и пакетом из супермаркета "Магнит" на голове, под которым обнаружили рану.
По подозрению в тот же день у дома 18 по улице Чапаева был задержан подозреваемый. Это 52-летний местный житель. Возбуждено уголовное убийство по статье «Умышленное убийство».
Источник: Кабар
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