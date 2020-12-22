58 долгосрочных наблюдателей направлены для наблюдения по всей стране
Общественный фонд «Общее дело» обучил и направил 58 долгосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за предвыборным периодом, днем голосования и поствыборным периодом по всей стране, сообщили в фонде. Это мониторинг предвыборного периода, проводимого Фондом с момента объявления досрочных президентских выборов.
Долгосрочные наблюдатели будут наблюдать за формированием и деятельностью избирательных комиссий, списков избирателей, предвыборными кампаниями, а также фиксировать нарушения, которые могут произойти в ходе избирательного процесса.
«Наблюдатели будут собирать информацию в своих округах посредством прямого контакта с избирателями, кандидатами, избирательными комиссиями и СМИ, а также из социальных сетей. Если в ходе наблюдения они обнаружат какие-либо нарушения, то зафиксируют и направят в экспертный отдел Фонда. Эксперты, в свою очередь, проверят и отправят в соответствующие органы», - сообщила председатель правления фонда «Общее дело» Аида Суйундуева.
Наблюдатели будут еженедельно отправлять отчеты о предвыборном периоде в экспертный отдел ОФ «Общее дело», который анализирует полученную информацию. Помимо долгосрочных наблюдателей, эксперты Головного офиса фонда мониторят работу Центральной избирательной комиссии и ее рабочих групп.
Результаты наблюдения за предвыборным периодом будут отражены в отчете и обнародованы 5 января 2021 года. Цель данного отчета - предоставить общественности объективную, своевременную и беспристрастную информацию о предвыборном периоде.
Мониторинг выборов осуществляется в рамках проекта «Независимое наблюдение за досрочными президентскими выборами в КР 10 января 2021 года», реализуемого общественным фондом «Общее дело».
ОФ «Общее дело» - некоммерческая организация, созданная для проведения мониторинга выборов в Кыргызской Республике, реализации проектов гражданского образования, содействия более активному участию граждан в процессах управления.
Миссия фонда – содействовать созданию возможностей для граждан влиять на качество принимаемых решений в стране через участие, дискурс и общественный контроль.
Источник: Кабар
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