Площадь "Ала-Тоо" будет закрываться для движения авто до 8 января

Площадь "Ала-Тоо" будет закрываться для движения авто до 8 января

В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности горожан и гостей столицы в местах массового скопления людей в Бишкеке будет ограничено движение. Об этом сообщили пресс-служба столичной мэрии.

Так, с 21 декабря 2020-го по 8 января 2021 года с 20:00 часов до 01:00 ночи будет ограничено движение автотранспорта на площади "Ала-Too" по проспекту Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.

Источник: vb.kg