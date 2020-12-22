Площадь "Ала-Тоо" будет закрываться для движения авто до 8 января
В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности горожан и гостей столицы в местах массового скопления людей в Бишкеке будет ограничено движение. Об этом сообщили пресс-служба столичной мэрии.
Так, с 21 декабря 2020-го по 8 января 2021 года с 20:00 часов до 01:00 ночи будет ограничено движение автотранспорта на площади "Ала-Too" по проспекту Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.
Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.
Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.
Источник: vb.kg
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