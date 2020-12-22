(Видео) Два депутата вступили в словесную перепалку

Два депутата вступили в словесную перепалку

Комитет ЖК по экономической и фискальной политике снял с повестки дня проект закона КР «Об электронной коммерции», инициированный депутатом М.Маматалиевым и другими.

Депутат Марлен Маматалиев возмутился, что уже второй раз комитет демонстрирует такое отношение к нему.

Председатель комитета Салайдин Айдаров ответил, что много вопросов по данному законопроекту, нужно доработать его.

После принятия решения о снятии с повестки дня депутат Марлен Маматалиев подошел к Салайдину Айдарову и начал кричать.

Депутаты вступили в словесную перепалку.

Источник: www.tazabek.kg