(Видео) Два депутата вступили в словесную перепалку

Два депутата вступили в словесную перепалку
Комитет ЖК по экономической и фискальной политике снял с повестки дня проект закона КР «Об электронной коммерции», инициированный депутатом М.Маматалиевым и другими.
Депутат Марлен Маматалиев возмутился, что уже второй раз комитет демонстрирует такое отношение к нему.
Председатель комитета Салайдин Айдаров ответил, что много вопросов по данному законопроекту, нужно доработать его.
После принятия решения о снятии с повестки дня депутат Марлен Маматалиев подошел к Салайдину Айдарову и начал кричать.
Депутаты вступили в словесную перепалку.
Источник: www.tazabek.kg
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