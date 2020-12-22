(Видео) В Бишкеке может появиться рельсовый общественный транспорт

В Бишкеке может появиться рельсовый общественный транспорт

В столице представили проект надземного скоростного транспорта

Накануне, 21 декабря, в зале заседаний мэрии Бишкека вице-мэр по транспорту и муниципальной собственности Азиз Алымкулов презентовал проект «Бишкекская монорельсовая транспортная система».

Проект направлен на повышение качества и устойчивости работы городского транспорта, а также безопасности дорожного движения.

Монорельс – это разновидность рельсового транспорта, форма эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов, которая обеспечивает скоростное передвижение.

Вице-мэр отметил, что преимуществом такой системы является провозная способность, экологичность, комфортабельность, интегрируемость, разгрузка улиц, безопасное передвижение.

Он также добавил, что строительство монорельса планируется вдоль рек Ала-Арча и Аламедин, поэтому практически исключается снос подпадающих объектов при прокладке и установке стойки опор монорельса.

По проекту общая протяжённость 37 км, станций 32, число линий 2, вместимость вагона от 150 до 180 пассажиров, высота монорельса 5-7 м

К слову, проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства.

«Мы понимаем, что проект дорогостоящий и долгосрочный, но надо двигаться вперед и интегрироваться в современное будущее», - отметил вице-мэр.

Мэрия Бишкека