В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на голове

В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на голове

В городе Приозерск Ленинградской области России нашли труп мужчины с пакетом на голове и связанными ногами. Об этом сообщает «Piter.TV».

21 декабря в полицию по Приозерскому району Ленобласти по телефону поступило сообщение о том, что в ходе отработки материала был обнаружен труп мужчины с пакетом на голове и связанными ногами. Тело нашли в погребе дома 24 по улице Железнодорожная.

В ходе выезда на полу справа от входа обнаружен лежащий на животе труп, ранее пропавшего без вести, 45-летнего уроженца Кыргызстана. Он работал крановщиком. На трупе обнаружена рана в области головы, также были связаны ноги. С места изъяты белая нить, которой были связаны ноги и белый пакет.

По подозрению в убийстве задержан 52-летний местный житель.

Источник: reporter.kg