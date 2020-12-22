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Как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР

Как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР

Как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР

Джо Байден официально станет новым американским лидером уже в 2021 году и пока не занимается вплотную внешнеполитическими задачами. Ясно одно: вряд ли новая политика Вашингтона на постсоветском пространстве понравится Москве, учитывая опыт работы Байдена на посту вице-президента, когда в администрации Барака Обамы он курировал украинское направление. Будущий президент США продвигал резкую антироссийскую позицию, и его взгляды с тех пор не изменились. К концу 2020 года на пространстве бывшего СССР прибавилось очагов нестабильности - к украинскому кризису добавилось шаткое перемирие в Нагорном Карабахе, протесты в Белоруссии и революция в Кыргызстане.

Эксперт по вопросам российско-американских отношений, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов рассказал "Ленте.ру", как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР. По его словам, Россия, как и прежде, воспринимается в качестве врага, которому нужно противодействовать во всех сферах политики и во всех регионах мира. Особенно на постсоветском пространстве, где американцам важно поддерживать независимость государств против России и критиковать все шаги властей в ее сторону.

Поддержка антироссийских режимов и политических сил - общий вектор внешней политики США. Такая закономерность американской политики на постсоветском пространстве, которая сложилась еще в первой половине 1990-х годов и принципиально с тех пор не меняется, отметил Дмитрий Суслов.

США после распада СССР рассматривают постсоветское пространство как место для противостояния с Россией. "Они пытались и продолжают пытаться по инерции предотвращать появление глобального соперника, который мог бы бросить им вызов", - отметил эксперт.

Именно распад Советского Союза воспринимается в Соединенных Штатах как главный индикатор их победы в холодной войне, как первооснова претензии США на глобальное лидерство. По мнению Суслова, с этой точки зрения американцам важно, чтобы постсоветское пространство было раздробленным и у России не было сфер влияния.

Для США Центральная Азия должна быть отдельным от России геополитическим регионом.

Администрация Байдена куда чаще начнет обращаться к неавторитарным режимам или к тем, которые она будет рассматривать в качестве демократических, поддерживать их, отметил Суслов.

Эксперт считает, что на постсоветском пространстве никакого улучшения диалога точно не будет: усилится враждебность в отношениях России и США.

Источник: vb.kg

           

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