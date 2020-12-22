Как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР
Джо Байден официально станет новым американским лидером уже в 2021 году и пока не занимается вплотную внешнеполитическими задачами. Ясно одно: вряд ли новая политика Вашингтона на постсоветском пространстве понравится Москве, учитывая опыт работы Байдена на посту вице-президента, когда в администрации Барака Обамы он курировал украинское направление. Будущий президент США продвигал резкую антироссийскую позицию, и его взгляды с тех пор не изменились. К концу 2020 года на пространстве бывшего СССР прибавилось очагов нестабильности - к украинскому кризису добавилось шаткое перемирие в Нагорном Карабахе, протесты в Белоруссии и революция в Кыргызстане.
Эксперт по вопросам российско-американских отношений, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов рассказал "Ленте.ру", как США будут отстаивать свои интересы на пространстве бывшего СССР. По его словам, Россия, как и прежде, воспринимается в качестве врага, которому нужно противодействовать во всех сферах политики и во всех регионах мира. Особенно на постсоветском пространстве, где американцам важно поддерживать независимость государств против России и критиковать все шаги властей в ее сторону.
Поддержка антироссийских режимов и политических сил - общий вектор внешней политики США. Такая закономерность американской политики на постсоветском пространстве, которая сложилась еще в первой половине 1990-х годов и принципиально с тех пор не меняется, отметил Дмитрий Суслов.
США после распада СССР рассматривают постсоветское пространство как место для противостояния с Россией. "Они пытались и продолжают пытаться по инерции предотвращать появление глобального соперника, который мог бы бросить им вызов", - отметил эксперт.
Именно распад Советского Союза воспринимается в Соединенных Штатах как главный индикатор их победы в холодной войне, как первооснова претензии США на глобальное лидерство. По мнению Суслова, с этой точки зрения американцам важно, чтобы постсоветское пространство было раздробленным и у России не было сфер влияния.
Для США Центральная Азия должна быть отдельным от России геополитическим регионом.
Администрация Байдена куда чаще начнет обращаться к неавторитарным режимам или к тем, которые она будет рассматривать в качестве демократических, поддерживать их, отметил Суслов.
Эксперт считает, что на постсоветском пространстве никакого улучшения диалога точно не будет: усилится враждебность в отношениях России и США.
Источник: vb.kg
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