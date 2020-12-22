Кыдыршаевич взял в свои руки вопрос границы
Народ знает Камчыбека Ташиева как энергичного человека, говорящего все в лицо. Назначение его на должность председателя ГКНБ было воспринято общественностью неоднозначно. Одни говорили, что он хорошо поработает, другие сомневались. Но Ташиев не стал им отвечать, а показывает себя на деле. Сразу приступил к решению пограничных вопросов. Если человек хорош, то это нужно признавать. Нельзя всех критиковать и называть плохими. Кыргызы любят оценивать людей. Всегда ищем в человеке плохое, отрицательные черты. Но если человек работает, то это бросается в глаза. Вопрос границы не решался на протяжении тридцати лет независимости. Если Камчыбек Кыдыршаевич взялся за этот вопрос, то можно быть уверенным в том, что границы будут согласованы. До этого ни одному руководителю не удавалось действовать решительно и решить вопрос границы. Есть ощущение, что во главу государства наконец пришли молодцы, которые переживают за народ.
Источник: газета «Факты.kg» №32 от 22.12.2020 / стр. 2
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