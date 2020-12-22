Минтруда: На Новый год кыргызстанцы будут отдыхать три дня подряд

На Новый год кыргызстанцы будут отдыхать три дня подряд

Министерство труда и социального развития напоминает о том, что на Новый год кыргызстанцы будут отдыхать три дня подряд.

По данным ведомства, кыргызстанцы будут отдыхать 1 января. Это праздничный выходной день, который выпадает на пятницу. Далее 2-3 января — это суббота и воскресенье.

С 4 по 6 января — рабочие дни. 7 января является нерабочим праздничным днем, 8 января — снова рабочий день.

Источник: Элгезит