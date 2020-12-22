И.о. мэра Бишкека освободил Эльнуру Жолдошеву от должности директора МП «Бишкекзеленхоз»
Муниципальное предприятие временно возглавила Айгуль Наватова
В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Эльнура Жолдошева освобождена от должности директора муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей директора МП «Бишкекзеленхоз» возложено на заместителя Айгуль Наватову. Соответствующее распоряжение подписал и.о.мэра столицы Балбак Түлөбаев.
Источник: vesti.kg
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