Дочь экс-спикера ЖК перечислила 5 млн. сомов в поддержку Садыра Жапарова. Комментарий отца (фото)

Дочь экс-спикера ЖК перечислила 5 млн. сомов в поддержку Садыра Жапарова.

Зайнидин Курманов отметил, что его дочери 40 лет, и она сама принимает решения

Дочь экс-спикера ЖК Зайнидина Курманова — Малика Курманова — внесла 5 млн. сомов в качестве пожертвования в поддержку кандидата в президенты Садыра Жапарова. Такие данные приводит Центризбирком.

Между тем сам Курманов в разговоре с Vesti.kg сказал, что его дочь взрослый человек, которая самостоятельно принимает решения.

- Моей дочери 40 лет,- отметил Зайнидин Курманов. - Пусть она сама отвечает за себя. Она взрослый человек.

Бывший торага парламента добавил, что Малика занимается бизнесом, однако не уточнил, каким именно.

Источник: vesti.kg