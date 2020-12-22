В Оше открылась инфекционная больница

В Оше открылась инфекционная больница

В городе Ош открылась инфекционная больница из быстровозводимых каркасно-панельных конструкций. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

По ее словам, на сегодняшний день, больница уже функционирует.

Также она отметила, что в рамках двухстороннего соглашения с Россией, Кыргызстану вручили сертификат на получение мобильной лаборатории.

«Данные мобильные лаборатории оказывают поддержку в проведении диагностики коронавирусной инфекции в отдаленных регионах. Кроме того, санэпидемстанциям регионов были переданы 19 санитарных авто», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар