Талант Мамытов: От опережающего развития энергетики зависит устойчивый рост Кыргызстана

От опережающего развития энергетики зависит устойчивый рост Кыргызстана
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 22 декабря, поздравил энергетиков с профессиональным праздником — Днем энергетика страны. Об этом сообщили в аппарате президента КР.
Ниже приводится текст поздравления:
«Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика Кыргызской Республики!
Энергетика — флагман экономики страны, необходимое условие для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому эта отрасль является особенной, от опережающего развития которой зависит устойчивый рост республики.
Ровно век назад, 22 декабря 1920 года, было принято решение о строительстве первых гидроэлектростанций в Кыргызстане.
Сегодня наш энергетический комплекс — это в первую очередь 7 крупных ГЭС, 2 крупных ТЭЦ, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и километров линий электропередач, тепловых линий, малые ГЭС и другие энергообъекты, которые обеспечивают всю жизнедеятельность страны, а более 16 тысяч специалистов обеспечивают его круглосуточную работу.
В этом году энергетики наряду с медиками продолжали оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизненно необходимые потребности системы здравоохранения и каждого кыргызстанца в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в энергетике реализовано несколько значимых проектов, но вместе с тем стоят новые современные вызовы, требующие кардинальных решений и новых подходов. Основные из них это — дальнейшая модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности проектов в энергетике, внедрение энергосберегающих технологий.
Уважаемые ветераны отрасли!
В сфере энергетики трудятся и трудились только сильные, мужественные, преданные своему делу специалисты высокого уровня. Именно благодаря вашему труду был заложен фундамент энергетической системы. Надеемся, вы и дальше будете передавать ваш опыт и знания молодому поколению специалистов.
Всем работникам и ветеранам энергетики выражаю особые слова благодарности за добросовестный труд. Вы уже привычно встречаете профессиональный праздник на своих рабочих местах, потому что чувствуете высокий уровень ответственности за свет и тепло в доме каждого кыргызстанца!
Желаю безаварийной работы, крепкого здоровья и новых успехов в трудовой деятельности!»
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