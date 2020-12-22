(Фото) Девочка, попросившая Камчыбека Ташиева проверить школы, получила подарки от главы ГКНБ

Девочка, попросившая Камчыбека Ташиева проверить школы, получила подарки от главы ГКНБ

ГКНБ 21 декабря проведены предварительные проверочные мероприятия по обращению 9-летней девочки из Кеминского района.

Напомним, в своем обращении ученица средней школы №1 г.Кемин Асема Шакирова указала, что из-за распространения пандемии ее семья испытывает материальные трудности и не имеют возможности оплатить школьные взносы, приобрести продукты питания, связанные с низкой заработной платой матери.

В этой связи, сотрудниками ГКНБ по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева был осуществлен выезд в г.Кемин, где установлено, что семья Шакировой состоит из 5 человек и действительно нуждается в материальной помощи.

В целях поддержания материального благосостояния данной семьи от имени К.Ташиева оказана материальная помощь в виде продуктов питания первой необходимости, новогодних подарков и канцелярских товаров для детей.

В свою очередь, семья Шакировой поблагодарила лично председателя ГКНБ за оказанную помощь и выразила уверенность в объективном и справедливом разрешении данного вопроса.

Кроме того, создана специальная комиссия, которая изучит все обстоятельства, озвученные в обращении Шакировой, по итогам которого будет дана соответствующая оценка.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих проверочных мероприятий и находится под личным контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Ранее в соцсетях появилось видео, где 9-летняя Асема обращается в Ташиеву. Она говорит, что уже 3 года учится в школе №1 им.Джалила Сыдыкова (Кемин), в этой школе учительницей работает ее мама.

Источник: reporter.kg