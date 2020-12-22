Осторожно, цены! Почему чиновники в КР боятся перекупщиков?

Подскочила - на те же 15 процентов - цена на гречку.

Национальный статистический комитет Кыргызстана опубликовал новые данные о росте цен на сельхозпродукцию. Возросла стоимость не только импортных продуктов питания, но и местной продукции. Как такое может быть? В этом попытался разобраться корреспондент "Вечернего Бишкека".

Больше всех продуктов подорожало растительное масло. Как утверждает Нацстатком, на 25 процентов. Сначала реализаторы этой продукции запустили слух, что в России и Казахстане, где производится растительное масло, неурожай на подсолнечники. Но пресса этих стран утверждает обратное и приводит данные о том, что урожай в нынешнем году у них был не хуже прошлогоднего. Значит, что–то мудрят зарубежные экспортеры, а наши чиновники и не пытаются даже попробовать разрулить эту проблему.

На 15 процентов поднялись цены на лапшу и макароны. Тоже непонятно почему. Урожай пшеницы как в России, так и в Казахстане в этом году вполне достойный. Значит, зарубежные коммерсанты по своей прихоти накручивают для нас цены на зерно.

Подскочила - на те же 15 процентов - цена на гречку. Здесь тоже какая–то ценовая эквилибристика. В России и Казахстане даже минимальное повышение цен на основные продукты питания расценивается как ЧП, правительства этих государств принимают срочные меры по сокращению у коммерсантов финансовых аппетитов. И вот тому доказательство. На прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал снизить цены на растительное масло, сахар, хлебные изделия. В решение этого вопроса быстро включились министерства сельского хозяйства, экономики, антимонопольный комитет и даже Генпрокуратура РФ. А премьер–министр Михаил Мишустин дал распоряжение увеличить таможенные пошлины на экспорт этой продукции.

Принятые меры больно ударят по кыргызстанцам. Растительное масло, сахар российского производства еще больше подорожают. Но ничего здесь не поделаешь. Власти любой страны в первую очередь должны заботиться о своих гражданах. А знаете, чем занимаются наши слуги народа? К примеру, чиновники достопочтимого Госагентства антимонопольного регулирования, как они сами признаются, ходят по базарам и просят реализаторов не сильно повышать цены. Не так давно такой рейд был проведен по рынкам Токмака. Продавцов увещевали не задирать стоимость основных продуктов питания. Но они так и послушались чиновников. Щас!

У нас нет рычагов по обузданию цен. Чиновники даже боятся думать о государственном регулировании цен. Как же, у нас рыночная экономика, говорят они, мы так поступать не можем. Но, скорее всего, чиновники боятся бороться с перекупщиками. Почему? Остается только догадываться.

Вызывает оторопь и рост цен на местную сельхозпродукцию. Так, чеснок подорожал в 1,6 раза. С чего бы это? Так стремительно даже доллар не растет. Чеснока в стране, слава богу, выращивается много, по идее, цены на него должны снизиться, а у нас все наоборот. Стоимость чеснока подпрыгивает до 200 сомов. Некому одернуть зарвавшихся торгашей. С каких–то пирогов подорожали фрукты - на 17 процентов, картофель вырос в цене на 15 процентов, яйца - на 7,1 процента, мед - на 5,8 процента, сыр и рис - на 4 процента.

Недавнее решение министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева о запрете экспорта живого скота доказывает, что государство может, если захочет, быстро навести порядок в ценовой политике. Ведь после принятого постановления Минсельхоза цены на мясную продукцию понизились на 30–40 сомов.

Крестьяне после этого решения, конечно, стали возмущаться, даже высказали свое "фе" министру, но зато мяса на рынках стало больше, да и цена на него, как мы уже говорили недавно, упала. Так что и в рыночные отношения иногда полезно вмешиваться государству. А то, знаете ли, получается какая–то вакханалия. По официальным данным, 1000 голов скота каждую неделю фермеры перевозили через границу для продажи. Уже весной будущего года мы могли оказаться без маточного поголовья, а это была бы уже катастрофа. Но на прошлой неделе правительство дало задний ход - отложило до лучших времен свое постановление о запрете экспорта сельхозпродукции. Так и живем!

В Кыргызстане, наверное, с первой половины 90–х годов прошлого века разрабатываются программы продовольственной безопасности. В этих документах честно говорится о том, что из девяти основных продуктов питания мы полностью обеспечиваем себя только тремя: молоком, овощами и картофелем, а вот мясом, мясными изделиями, сахаром, яйцами, растительным маслом, фруктами далеко не в полной мере. Более того, необходимый минимум калорий получает только каждый четвертый житель нашей страны. Что поразительно, программы продовольственной безопасности составляются в стране каждые четыре года, но ничего от этого не меняется: как недоедали кыргызстанцы ранее, так и продолжают питаться однообразно и скудно.

А что если государству не на словах, а на деле взяться за полное самообеспечение основными продуктами питания? К примеру, добиться зерновой независимости. В нынешнем году фермеры собрали 667 тысяч тонн зерна пшеницы, а необходимо 1 миллион тонн. Да, новое руководство Минсельхоза оказало нашим семхозам существенную материальную поддержку, но ведь этого недостаточно. Нужно помогать и фермерам. Сейчас только каждый сотый сельхозпроизводитель получает льготные кредиты, причем льготными их назвать сложно. Кредиты выдаются под 5–6 процентов всего лишь на год, а нужно на несколько лет. Необходимо думать о дотировании фермеров, а не о выдачи им обременительных займов. Если у государства сейчас нет возможности дотировать всех фермеров, то нужно стимулировать тех, кто выращивает сельхозпродукцию, необходимую для выполнения программы продовольственной безопасности.

С помощью фермерам нужно торопиться. ООН предрек в 2021 году засуху, значит, появятся еще большие продовольственные проблемы. Особенно тяжко будет странам с хромающими экономиками. Кыргызстан однозначно в их числе.

Источник: vb.kg