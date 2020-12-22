ГКНБ: Пресечена попытка захвата санатория в Джалал-Абаде

Пресечена попытка захвата санатория в Джалал-Абаде

Пресечена попытка захвата санатория в Джалал-Абаде, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По ее данным, 18-19 декабря 2020 года в Джалал-Абадской области пресечена попытка захвата санатория «Жалал-Абад».

Так, и.о. начальника Управления «Кыргызкурорттуризм» ФПК КР С.Кучуков и незаконный назначенный им же и.о. директора санатория «Джалал-Абад» Э.Айтиев с группой лиц попытались силой проникнуть в административное здание и занять кабинет директора санатория.

«Однако и.о. директора санатория Б.Сатыгулов, ознакомившись с приказом о назначении, сообщил прибывшим лицам, что приказ является недействительным. Так как директор санатория «Джалал-Абад» М.Абышкаев находится на больничном и его освобождение от должности является незаконным», - говорится в сообщении.

В спецслужбах отметили, что находящиеся лица в здании административного корпуса выкрикивали о причастности председателя ГКНБ КР Ташиева к захвату.

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 208 «Самовольные занятие или захват помещения» УК КР.

Досудебное производство проводится Следственным управлением ГОВД г.Джалал-Абад.

В настоящее время С.Кучуков и Э.Айтиев доставлены в ГОВД г.Джалал-Абад для проведения следственных мероприятий.

Стоит отметить, что председатель ГКНБ КР К.Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет, более того, не давал и не дает подобных поручений.

ГКНБ предупреждает, что в отношении лиц, совершающие незаконные действия от имени Председателя ГКНБ КР К.Ташиева, впредь будут приняты самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания в рамках законодательства КР.