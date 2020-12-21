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Подробности Общество Просмотров: 10

В каких районах Бишкека не будет света 22 декабря — график

Бригады организации проведут обрезку веток, монтаж проводов и другие работы. Электроэнергию отключат на 11 улицах столицы. Во вторник, 22 декабря, ожидается отключение электроэнергии в некоторых районах Бишкека, сообщает ОАО "Северэлектро". Бригады организации проведут обрезку веток, монтаж проводов и другие работы. Где не будет света: с 10:00 до 13:00 — на отрезках улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;

с 9:30 до 17:00 — в жилмассиве "Арча-Бешик" (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), на отрезках улиц Карабалтинской, Харьковской, Фучика, Ленской. Источник: Спитник



