В каких районах Бишкека не будет света 22 декабря — график

Бригады организации проведут обрезку веток, монтаж проводов и другие работы.
Электроэнергию отключат на 11 улицах столицы.
Во вторник, 22 декабря, ожидается отключение электроэнергии в некоторых районах Бишкека, сообщает ОАО "Северэлектро".
Бригады организации проведут обрезку веток, монтаж проводов и другие работы.
Где не будет света:
- с 10:00 до 13:00 — на отрезках улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;
- с 9:30 до 17:00 — в жилмассиве "Арча-Бешик" (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), на отрезках улиц Карабалтинской, Харьковской, Фучика, Ленской.
Источник: Спитник
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