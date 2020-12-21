(Видео) Иран готов выпускать медикаменты и создавать технопарки в КР (интервью)

Иран готов выпускать медикаменты и создавать технопарки в КР
21 декабря 1991 года Исламская Республика Иран официально признала государственный суверенитет Кыргызстана.
Кыргызстан и Иран издревле объединяют узы дружбы, тесные исторические и культурные связи, которые стали основой современных кыргызско-иранских отношений.
Совместными усилиями двух стран удалось наладить механизмы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, две республики активно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, других международных и региональных организаций.
Сейчас Иран производит более 97% (в количественном выражении) лекарственных средств и вакцин, существующих на внутреннем рынке, стоимостью около 3 миллиардов долларов США. За время пандемии Иран дважды предоставлял помощь Кыргызстану в виде лекарственных препаратов. В будущем производство медицинских препаратов и медоборудования вполне может стать основным направлением двустороннего сотрудничества.
Наибольшего успеха Иран достиг в сфере нано-технологий. В данной области он занимает первое место среди всех мусульманских государств и восьмое - в мире. Иран готов сотрудничать с Кыргызстаном в части создания научно-технологических центров.
Подробно в эксклюзивном интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в КР Саидом Харрази:
Источник: vb.kg
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