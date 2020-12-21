(Фото) В 2019 на месторождение КР, продающееся на сайте РФ, предлагали кредит

В 2019 на месторождение КР, продающееся на сайте РФ, предлагали кредит
Год назад на месторождение, которое выставлено на продажу на российский сайт Avito пытались привлечь инвесторов из РФ. Это стало известно редакции VB.KG.
Напомним, 23 ноября 2020 года на российском сайте объявлений Avito в качестве объекта была выставлена доля в 25% в лицензии на поисково-разведочные работы на месторождении Мазар-Ашу. Условная цена – 1 млн рублей.
Источник: vb.kg
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