ГРС назвали способ снятия визовых санкций США
Введение заграничных паспортов нового образца будет способствовать снятию визовых санкций США. Об этом заявил заместитель председателя государственной регистрационной службы Тилек Батырканов на пресс-конференции.
Он отметил, что электронные паспорта нового поколения обеспечат идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу. Батырканов добавил, что введение паспорта поможет бороться с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и торговлей людьми.
Напомним, 31 января власти США ввели ограничение на выдачу иммиграционных виз и грин-карт гражданам Кыргызстана. Посол США в республике Дональд Лу сообщил, что Вашингтон обеспокоен репутацией кыргызских паспортов и процессом их выдачи.
Источник: media-center.kg
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