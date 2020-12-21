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ГРС назвали способ снятия визовых санкций США

ГРС назвали способ снятия визовых санкций США

Введение заграничных паспортов нового образца будет способствовать снятию визовых санкций США. Об этом заявил заместитель председателя государственной регистрационной службы Тилек Батырканов на пресс-конференции.

Он отметил, что электронные паспорта нового поколения обеспечат идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу. Батырканов добавил, что введение паспорта поможет бороться с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и торговлей людьми.

Напомним, 31 января власти США ввели ограничение на выдачу иммиграционных виз и грин-карт гражданам Кыргызстана. Посол США в республике Дональд Лу сообщил, что Вашингтон обеспокоен репутацией кыргызских паспортов и процессом их выдачи.

Источник: media-center.kg

           

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