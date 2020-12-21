31-летний мужчина женился на несовершеннолетней? Ответ УВД
Милиция Иссык-Кульской области ответила на заявления юриста Камиля Рузиева. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе УВД области.
В СМИ 21 декабря в соцсетях Рузиев написал, что в Джети-Огузском районе мужчина через обряд нике женился на несовершеннолетней. Мужчине 31 год, а девочке 16 лет.
В ОВД Джети-Огузского района заявление со стороны законных представителей несовершеннолетней девочки о подобном факте не поступало.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 149 (начало досудебного производства) УПК, сообщение юриста зарегистрировано в электронный журнал информации ОВД Джети-Огузского района. В село, где произошел данный случай, выехала следственно-оперативная группа районной милиции для установления фактов, указанных в сообщении.
После проведения всех необходимых следственных мероприятий будет дана процессуальная оценка в соответствии с законодательствами Кыргызской Республики.
Источник: reporter.kg
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