Саибжан Турдуев освобожден от должности первого вице-мэра Оша

Саибжан Турдуев освобожден от должности первого вице-мэра Оша

Саибжан Турдуев освобожден от должности первого вице-мэра Оша согласно поданному заявлению. Об этом сообщили в муниципалитете.

Турдуев занимал данную должность с мая 2018 года.

Источник: reporter.kg