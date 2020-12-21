(Фото) И.о.президента осмотрел новое здание Джалал-Абадского детского психоневрологического интерната

И.о.президента осмотрел новое здание Джалал-Абадского детского психоневрологического интерната

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 21 декабря, осмотрел новое здание Джалал-Абадского детского психоневрологического социального стационара. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Как проинформировала директор учреждения Дамира Алимжанова, оно было открыто еще в 1936 году в качестве дома престарелых. В 1970 году было преобразовано в детский психоневрологический интернат. Здесь находят приют дети с ограниченными возможностями от 4 до 18 лет со всего Кыргызстана. Заведение рассчитано на 110 мест, в настоящее время в нем находятся 87 детей.

В связи с тем, что основные корпуса заведения возведены более 80 лет назад, практически все постройки находились в аварийном состоянии. В последние годы были предприняты усилия по обновлению здания и укреплению материально-технической базы.

В ноябре 2019 года на основе соглашения между правительством КР и Европейским Союзом построено новое современное здание со всеми условиями, оборудованы залы, обновлена мебель и оборудование.

Мамытов осмотрел здание социального учреждения, справился о здоровье воспитанников, которые продемонстрировали свои творческие таланты, а также подарили ему свои рисунки.

Кроме того, и. о.главы государства побеседовал с трудовым персоналом стационара.

«Забота о детях с ограниченными возможностями здоровья является обязанностью государства и данные обязательства исполняются через вас — трудовой коллектив. Мы высоко ценим ваш труд. Ваша преданность работе — пример для всех остальных», — отметил и. о.главы государства.

Мамытов подчеркнул важность открытия подобных заведений, в том числе и дневных, в каждой области и отметил, что государство будет продолжать оказывать всемерную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

В целях оказания финансовой поддержки, руководству Джалал-Абадского детского психоневрологического социального стационара передан сертификат на 100 тыс. сомов.

Вместе с этим и.о.президента ознакомился с состоянием отделения травматологии Джалал-Абадской областной клинической больницы, навестил больных и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также Талант Мамытов выразил благодарность медицинским работникам за их работу по охране здоровья населения.

«В медицине профессионализм стоит на первом месте, благодаря труду наших медиков граждане всегда могут получить нужную помощь. Зачастую для получения необходимых медицинских услуг, люди направляются в столицу. Мы должны расширять доступ населения к качественным медицинским услугам на местах, открывая современные медицинские учреждения в областях и районах», — отметил и Мамытов.

Источник: Кабар