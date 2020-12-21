(Фото) Задержан парень, вымогавший $160 тыс. у депутата К.Жумалиева. Подозреваемый рассказал, почему пошел на преступление

В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве у депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева.

Как сообщил 21 декабря АКИpress адвокат парламентария Бакыт Жумашев, молодой человек представился приближенным высокопоставленного чиновника. Он предложил Жумалиеву прекратить уголовное дело в отношении него якобы через вновь назначенного заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Парень вымогал у депутата 160 тыс. долларов.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали, что Жумалиев обратился с заявлением в милицию 5 декабря. По его словам, парень вымогал у него 20 тыс. долларов за прекращение уголовного дела, которое расследует Финполиция.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 203 («Вымогательство») УК КР.

Оперативники криминальной милиции 20 декабря задержали подозреваемого с поличным при получении 2000 долларов. Т.А., 1996 года рождения, сообщил, что живет с мамой в Бишкеке. Он нигде не работает и пошел на преступление из-за трудного материального положения.

Кроме этого, правоохранители установили, что подозреваемый не имеет никакого отношения к Финполиции. Парня водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник: svodka.akipress.org