Турецкий фонд планирует открыть школу в Бишкеке
Посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев 18 декабря встретился с руководителем Турецкого фонда «Маариф» Биролом Акгюном.
В ходе встречи стороны обсудили реализацию соглашения между Министерством образования и науки КР и Турецким фондом «Маариф» по открытию и функционированию частных образовательных учреждений в Кыргызстане.
Кроме того, Акгюн отметил, что для реализации соглашения Фонд открыл офис в Кыргызстане, а в следующем году в Бишкеке планируется открытие школы, включающей все уровни образования.
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