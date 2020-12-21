Турецкий фонд планирует открыть школу в Бишкеке

Турецкий фонд планирует открыть школу в Бишкеке

Посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев 18 декабря встретился с руководителем Турецкого фонда «Маариф» Биролом Акгюном.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию соглашения между Министерством образования и науки КР и Турецким фондом «Маариф» по открытию и функционированию частных образовательных учреждений в Кыргызстане.

Кроме того, Акгюн отметил, что для реализации соглашения Фонд открыл офис в Кыргызстане, а в следующем году в Бишкеке планируется открытие школы, включающей все уровни образования.

Депаратмент информации МИД