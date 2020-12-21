The Guardian: «Великое соединение» Юпитера и Сатурна: мы на пороге новой эры

The Guardian: «Великое соединение» Юпитера и Сатурна: мы на пороге новой эры

В понедельник, 21 декабря, эти две планеты сблизятся, они будут находится на самом близком расстоянии друг от друга со времени средних веков, и это явление на небесной сфере получило название «Рождественский поцелуй» (Christmas kiss), пишет ИноСМи.ру в переводе статьи из бринаской газеты The Guardian.

В этом году любители поглазеть на небо получат возможность увидеть «Рождественский поцелуй» в обрамлении межпланетной омелы, а произойдет это в тот момент, когда Юпитер и Сатурн окажутся на самом близком расстоянии друг от друга, а их свечение будет самым ярким за последние 800 лет. Это планетарное события получило название «великое соединение» (Great conjunction).

Что будет происходить, и насколько редким является это сближение?

В кульминационный момент 21 декабря эти две планеты будут выглядеть на небе как одна яркая звезда. Это произойдет в тот момент, когда 12-летняя орбита Юпитера и 29-летняя орбита Сатурна сблизят между собой эти планеты. Последний раз Великое соединение наблюдалось в мае 2000 года, однако из-за его положения на небе на ним было сложно наблюдать. По словам сотрудников обсерватории города Перта, Великое соединение в 1623 году (в тот момент еще был жив Галилео Галилей) тоже было сложно увидеть, поскольку эти планеты находились близко к солнцу и «терялись в его ярком свечении».

«Нужно вернуться в далекую историю — перед рассветом 4 марта 1226 года можно было увидеть сближение этих двух объектов на ночном небе», — сказал Патрик Хартиган (Patrick Hartigan), астроном из Университета Райса (Rice University) в штате Техас.

Это произошло очень близко к Рождеству. Не связало ли это сближение с Вифлеемской звездой?

Забавно слышать такой вопрос. Вифлеемская звезда, которая привела трех волхвов к месту рождения Иисуса Христа, возможно, тоже была связана с Великим соединением. Как сказано в Британской энциклопедии, некоторые соединения «отделяет не более 10 лет от той хронологической точки, которую принято считать началом Христианской эры».

Одним из этих сближений было соединение Юпитера и Сатурна, которые в 7 году до Рождения Христа в течение восьми месяцев еще три раза находились на расстоянии в один градус друг от друга. Вифлеемской звездой могли также быть Венера и Юпитер, которые во 2-ом году до Рождения Христа «могли показаться слившимися наблюдателям в Вавилоне, а затем они стали двигаться на запад в сторону Вифлеема».

Как можно увидеть это явление?

По словам Хартигана, в 2020 году этот небесный феномен можно будет увидеть из любой точки на нашей планете, однако лучшие условия для наблюдения будут в районе экватора. Рождественский «поцелуй» — так назвал это соединение астроном Брэд Такер (Brad Tucker) из Австралийского национального университета (Australian National University) — появится низко над горизонтом в западном небе, и за ним можно будет наблюдать примерно в течение часа после захода солнца.

По мнению специалистов НАСА, Великое соединение нужно будет искать ближе к горизонту на юго-западе спустя час после захода солнца, и именно в этот момент «эти две гигантские планеты будут на расстоянии всего в 1/10 градуса друг от друга — это все равно толщина монеты в 10 пенсов, если держать ее на расстоянии вытянутой руки».

По мнению Такера, на небе нужно искать «тонкий серп Луны, а рядом с ним два ярких объекта».

Но достаточно о науке. А что это значит для моего гороскопа?

То есть, вы хотите знать, что этот астрологический казус — или магия — в виде сближения двух планет может означать для вашего будущего.

Вот что говорит по этому поводу Сьюзан Миллер (Susan Miller), суперзвезда астрологии: «Великое соединение определяет характер следующих 20 лет, и это затрагивает искусство, музыку, театр, литературу, развлечения, дизайнерскую моду, пищу, музыку, математику, науку, политику и правительственную повестку. Другими словами, затрагивает все!»

Источник: Кабар