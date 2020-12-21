Минфин: Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн сомов

Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн сомов
На 18 декабря экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн 512 тысяч сомов. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Отмечается, что с учетом перечисленного им и средств от других лиц на спецсчет Минфина в общей сложности поступило 1 млрд 345 млн сомов.
17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в Таможенной службе. 20 октября в рамках дела был задержан Райымбек Матраимов. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов.
9 декабря стало известно, что США включили экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского. По данным Минфина США, вся собственность включенных в список лиц и их доли в различных активах, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будут заморожены.
Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.
В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Источник: Азаттык
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