Минфин: Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн сомов

Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн сомов

На 18 декабря экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил государству 1 млрд 223 млн 512 тысяч сомов. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Отмечается, что с учетом перечисленного им и средств от других лиц на спецсчет Минфина в общей сложности поступило 1 млрд 345 млн сомов.

17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в Таможенной службе. 20 октября в рамках дела был задержан Райымбек Матраимов. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов.

9 декабря стало известно, что США включили экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского. По данным Минфина США, вся собственность включенных в список лиц и их доли в различных активах, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будут заморожены.

Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Источник: Азаттык