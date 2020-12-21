(Фото) В селе Озерном открылся социальный городок. В нем пока будут жить 14 семей

В селе Озерном открылся социальный городок. В нем пока будут жить 14 семей
В селе Озерном Чуйской области состоялось открытие социального городка. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.
Социальный городок построен благотворительным фондом «Катар» в целях поддержки указа президента КР об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.
В социальном городке будут жить 14 семей находящиеся в трудной жизненной ситуации (матери-одиночки, вдовы).
В открытии городка приняли участие вице-премьер-министр КР Равшанбек Сабиров, министр труда и социального развития КР Ализа Солтонбекова, полномочный представитель правительства КР в Чуйской области Мирбек Мияров, посол государства Катар в КР Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти, и.о. директора благотворительного фонда Катар Чарити Моххамад Хомам АлСамман и другие.
Источник: Элгезит
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