В Бишкеке повесился 22-летний солдат Внутренних войск МВД
В Бишкеке повесился солдат срочной службы Внутренних войск МВД. Информацию подтвердили в пресс-службе Внутренних войск МВД 21 декабря агентству АКИpress.
Инцидент произошел в войсковой части №702. Тело 22-летнего А.Б. обнаружили сегодня, 21 декабря, примерно в 05:45.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.
Источник: svodka.akipress.org
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