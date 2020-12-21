В Бишкеке повесился 22-летний солдат Внутренних войск МВД

В Бишкеке повесился 22-летний солдат Внутренних войск МВД

В Бишкеке повесился солдат срочной службы Внутренних войск МВД. Информацию подтвердили в пресс-службе Внутренних войск МВД 21 декабря агентству АКИpress.

Инцидент произошел в войсковой части №702. Тело 22-летнего А.Б. обнаружили сегодня, 21 декабря, примерно в 05:45.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Источник: svodka.akipress.org