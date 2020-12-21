(Видео) Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву

Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Девятилетняя девочка из Кеминского района обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Видео опубликовано на канале YouTube.
Девочка со слезами на глазах рассказывает, что над ее мамой издевалось руководство школы, где она работает, в результате чего недавно женщина упала в обморок.
«Моя мама работает учителем в школе имени Жалила Садыкова три года. Нам было тяжело во время пандемии. У нас дома не осталось муки, и тогда мама попросила у администрации школы деньги, которые были сданы на питание. Однако руководство начало над ней издеваться, в результате чего 18 декабря мама упала в обморок прямо во дворе. Мы с 11-летним братом ее еле затащили домой и вызвали скорую. Когда она пришла в себя, рассказала, что все это время руководство школы издевалось над ней», — рассказала девочка.
Она просит Камчыбека Ташиева провести проверку в этой школе.
«На Новый год я прошу только этого, чтобы провели проверку в школе. Если мама заболеет, то кто будет присматривать за нами с братом?» — заключила она.
Источник: 24.kg
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