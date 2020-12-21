Кылычбек Саркарбаев заключен под стражу на 2 месяца

Кылычбек Саркарбаев заключен под стражу на 2 месяца

Кылычбек Саркарбаев помещен под стражу на 2 месяца. Такое решение принял Ошский городской суд.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 16 декабря Саркарбаев был задержан в порядке ст..98, 99 УПК. Так, 18 декабря он уведомлен в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 ч.3 («Подделка документов, совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение») УК.

Постановлением Ошского городского суда ходатайство старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области У.Калдарова удовлетворено. В отношении подозреваемого Саркарбаева Кылычбека Асилбековича применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 16 февраля 2021 года с содержанием в СИЗО ИВС ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

Пресс-служба ГКНБ 17 декабря распространила сообщение о задержании Саркарбаева по факту подделки документов. Задержанный ранее являлся Сулаймановым Кылычем Асылбековичем, 28.12.1987 года рождения.

Сулайманов-Саркарбаев привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В июне 2006 года решением Ошского горсуда был признан виновным и приговорен к одному году лишения свободы условно. Чтобы скрыть свою судимость, он получил поддельный паспорт на имя Саркарбаева Кылычбека Асилбековича, 20.01.1987 года рождения. На основании этого документа был трудоустроен и работал руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.

По версии спецслужб, он состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ Кадыром Досоновым известного по прозвищу «Дженго».

В пресс-службе мэрии города Ош сообщили, что Саркарбаев был назначен на должность при бывшем мэре [Айтмамат Кадырбаев]. Информацию о паспорте в мэрии комментировать не стали.

Вместе с тем, как сообщается, с 20 августа по 6 октября в связи с участием в парламентских выборах Саркарбаев находился в отпуске без содержания. После вышел на работу, а с 5 ноября по 9 декабря находился в трудовом отпуске.

Имя Саркарбаева упоминалось в связи с произошедшем инцидентом в селе Фуркат Кара-Суйского района— тогда сообщалось о конфликте со стрельбой между известными спортсменами.

Озвучивалось, что во время инцидента спортсмен Тологон Рахманберди уулу получил огнестрельное ранение. Утром 22 сентября его привезли в отделение реанимации, а 23 сентября он был переведен в отделение травматологии.

Сам Тологон в комментарии одному из телеканалов города Ош опроверг, что между ним и Саркарбаевым произошел конфликт. С Саркарбаевым у них отношения «как у брата с братишкой» [Кылыч 1980 года рождения, а Тологон — 1990 года рождения]. «Вечером приехали ребята, мы сидели в машине и разговаривали. Парень по имени Бекболот сказал, что нашел пистолет. Попросил меня посмотреть. Так как я являюсь бывшим сотрудником [работал в ОВД Араванского района], то решил посмотреть. Вдруг, прозвучал выстрел… Меня доставили в больницу», - сказал спортсмен.

В комментарии Turmush 1 октября 2019 года Саркарбаев сообщал, что между ним и спортсменом Т.Рахманберди уулу не было никакого конфликта.

Кылыч Саркарбаев является чемпионом Азии по вале-тудо, чемпионом Евразии, а также имеет ряд иных наград и титулов. Является мастером спорта по кикбоксингу, самбо и боевому самбо.

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Источник: turmush.kg