СМИ: У Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тыс. за закрытие уголовного дела
У депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тыс. за прекращение уголовного дела. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, вчера, 20 декабря, сотрудниками РУВД Первомайского района Бишкека по подозрению в вымогательстве был задержан якобы помощник одного из высокопоставленных чиновников.
Подозреваемый вымогал $160 тыс. у Жумалиева за прекращение уголовного дела в отношении него со стороны Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Он был задержан с поличным — суммой в $2 тыс. — на одной из улиц Бишкека сразу же после получения денег.
Адвокат Бактыбек Жумашев, защищающий интересы Жумалиева, подтвердил факт задержания вымогателя. Но отказался рассказывать подробности, ссылаясь на тайну следствия.
Напомним, ГСБЭП в сентябре прекратил уголовное преследование Кубанычбека Жумалиева из-за отсутствия состава преступления. Материалы были переданы в Генпрокуратуру, где согласились с результатами расследования.
Однако после октябрьских политических событий и назначения Сыймыка Жапыкеева на пост председателя Финпола, дело вновь возобновили.
В офисах и торговых центрах, принадлежащих депутату прошли обыски. Кубанычбека Жумалиева подозревают в незаконном обогащении.
Источник: Элгезит
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