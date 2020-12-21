СМИ: У Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тыс. за закрытие уголовного дела

СМИ: У Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тыс. за закрытие уголовного дела

У депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тыс. за прекращение уголовного дела. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 20 декабря, сотрудниками РУВД Первомайского района Бишкека по подозрению в вымогательстве был задержан якобы помощник одного из высокопоставленных чиновников.

Подозреваемый вымогал $160 тыс. у Жумалиева за прекращение уголовного дела в отношении него со стороны Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Он был задержан с поличным — суммой в $2 тыс. — на одной из улиц Бишкека сразу же после получения денег.

Адвокат Бактыбек Жумашев, защищающий интересы Жумалиева, подтвердил факт задержания вымогателя. Но отказался рассказывать подробности, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, ГСБЭП в сентябре прекратил уголовное преследование Кубанычбека Жумалиева из-за отсутствия состава преступления. Материалы были переданы в Генпрокуратуру, где согласились с результатами расследования.

Однако после октябрьских политических событий и назначения Сыймыка Жапыкеева на пост председателя Финпола, дело вновь возобновили.

В офисах и торговых центрах, принадлежащих депутату прошли обыски. Кубанычбека Жумалиева подозревают в незаконном обогащении.

Источник: Элгезит