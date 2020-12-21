В Казахстане объявили о начале вакцинации добровольцев отечественной вакциной от коронавируса

В Казахстане объявили о начале вакцинации добровольцев отечественной вакциной от коронавируса

В Казахстане начинают вакцинацию «трех тысяч добровольцев» отечественной вакциной от коронавирусной инфекции нового типа, известной как QazCovid-in. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Согласно опубликованной информации, начало третьей фазы испытаний разработки Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности в Жамбылской области было одобрено после того, как первые две фазы показали «высокую безопасность, иммуногенность», а также эффективность «на уровне 96 процентов». Сообщается, что добровольцев будут прививать в самом НИИ, а также в поликлиниках Алматы и Тараза.

Премьер-министр страны Аскар Мамин заявил, что массовую вакцинацию QazCovid-in начнут в «марте 2021 года».

«В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», — цитирует Мамина сайт правительства.

Тогда же в марте, согласно сообщению ведомства, «введут в эксплуатацию» строящийся в Жамбылской области завод по производству вакцин «мощностью 60 миллионов доз». Сообщалось, что стоимость этого проекта составит семь миллиардов тенге.

Ранее казахстанские власти заявили, что в стране также будут производить российскую разработку, «Спутник V». В середине прошлого месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины.

Представители профильных ведомств Казахстана неоднократно заявляли, что для своих граждан страна будет закупать только вакцины, прошедшие все три этапа клинических испытаний и процедуры регистрации.

В ноябре главный санитарный врач республики к «наиболее перспективным» относил российскую вакцину, разработку отечественного НИИ проблем биологической безопасности и вакцину Оксфордского университета, создаваемую совместно с компанией AstraZeneka.

Российская вакцина «Спутник V» была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов испытаний пока нет. Поступают сообщения о различных проблемах, связанных с производством вакцины.

В западных странах продолжается процесс экстренного одобрения вакцины, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером, компанией Pfizer. К настоящему моменту вакцина, в частности, одобрена в Великобритании, США и Канаде. Там начался процесс вакцинации.

Источник: Элгезит