(Фото) «Кыргыз унаа курулуш» планирует выпускать в месяц до 30 машин скорой помощи

«Кыргыз унаа курулуш» планирует выпускать в месяц до 30 машин скорой помощи
Отечественная машиностроительная компания «Кыргыз унаа курулуш» планирует выпускать в месяц до 30 машин скорой помощи. Об этом сообщил директор данного завода Абдыманап Кудайбердиев.
Согласно информации, заводу уже поступили заказы в количестве 10 машин скорой помощи от граждан Кыргызстана. Стоимость одной скорой машины составляет 56 тысяч долларов США. Все детали машины произвели на заводе, из-за рубежа взяли только каркас. В машинах будут аппараты ИВЛ, все запчасти и комплектующие производят на заводе. У завода есть возможность собирать в день 1 машину скорой помощи, компания планирует в месяц собирать 30 машин скорой помощи.
В марте 2020 года в Оше состоялось открытие первого машиностроительного завода в Кыргызстане. На заводе производят гидротурбины, различные виды генераторов, а также в будущем планируется наладить сборку электромобилей и 35-местных электроавтобусов. В настоящее время предприятие сотрудничает с компаниями из Индии и Германии, также ведутся переговоры о сотрудничестве с японской компанией Nissan по производству электромобилей.
Источник: Кабар
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