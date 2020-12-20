(Фото) На «Дордое» открылся современный мясной магазин 

На «Дордое» открылся современный мясной магазин
На рынке «Дордой 19 декабря состоялась открытие современного мясного магазина (Садыгалиева 9а/2). Сообщили в мэрии Бишкека.
В открытии приняли участие министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Тилек Токтогазиев, глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев и директор рынка Эркинбек Салымбеков.
Площадь магазина - 1 тысяча 300 кв.м. на 47 торговых мест с арендной платой 7 тысяч сомов в месяц. Режим работы: каждый день с 8 часов утра до 8 часов вечера.
Отметим, что внутри рынка каждое мясное изделие будет проходить тщательную лабораторную проверку и только после этого будет отправлено на торговый прилавок.
Источник: Кабар
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