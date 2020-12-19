В Бишкеке загорелся оружейный магазин

Пламя тушат три пожарных расчета
На отрезке улицы Ахунбаева загорелся оружейный магазин. Правоохранительные органы перекрыли участок улицы в целях безопасности.
Сообщается, что звонок о начавшемся возгорании поступил в МЧС в 10.16.
На месте работают три пожарных расчета. На место пожара незамедлительно выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции Октябрьского РУВД. Об этом заявили в самом ведомстве.
Источник: vesti.kg
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