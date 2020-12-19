В Бишкеке загорелся оружейный магазин

Пламя тушат три пожарных расчета

На отрезке улицы Ахунбаева загорелся оружейный магазин. Правоохранительные органы перекрыли участок улицы в целях безопасности.

Сообщается, что звонок о начавшемся возгорании поступил в МЧС в 10.16.​

На месте работают три пожарных расчета. На место пожара незамедлительно выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции Октябрьского РУВД. Об этом заявили в самом ведомстве.​

Источник: vesti.kg