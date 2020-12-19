И.о.президента с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области

И.о.президента с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках поездки, которая продлится с 19 по 22 декабря, и.о.главы государства ознакомится с деятельностью энергетических, медицинских и образовательных объектов, а также с ходом строительства дорожной инфраструктуры.

Источник: Кабар