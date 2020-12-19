Какие международные и внутренние авиарейсы выполняются в Кыргызстане (список)

Бишкек, "Саясат. kg". Рассматривается вопрос возобновления внутреннего рейса в Исфану и увеличения частоты рейсов по международным направлениям.

На сегодняшний день возобновлены регулярные международные авиасообщения в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан и Россию, также внутренние в Ош, Джалал-Абад и Баткен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Турция:

Бишкек — Стамбул — Бишкек, 1 раз в неделю, «АвиаТраффикКомпани»;

Стамбул — Бишкек — Стамбул, 5 раз в неделю, «Турецкие авиалинии»;

Стамбул — Бишкек — Стамбул, 7 раз в неделю, «Пегасус Эйрлайнс»;

Анталья — Бишкек — Анталья, 1 раз в неделю, «Пегасус Эйрлайнс».

Россия:

Москва — Бишкек — Москва, 1 раз в неделю, «Аэрофлот»;

Бишкек — Москва — Бишкек, 1 раз в неделю, «АвиаТраффикКомпани».

Казахстан:

Алматы — Бишкек — Алматы, 2 раза в неделю, «Эйр Астана».

ОАЭ:

Дубай — Бишкек — Дубай, 3 раз в неделю, «Флай Дубай».

Узбекистан:

Ташкент — Бишкек — Ташкент, 1 раз в неделю, «Узбекистон хаво йуллари».

На территории КР регулярные пассажирские рейсы выполняют «АвиаТраффикКомпани» и «Тез Джет»:

Бишкек — Ош — Бишкек, «Тез Джет» 3 раза в день (21 рейс в неделю).

Бишкек — Ош — Бишкек, «АвиаТраффикКомпани» 1 раз день (7 рейсов в неделю).

Джалал-Абад — Бишкек — Джалал-Абад, 1 раз в неделю «Тез Джет».

Бишкек — Баткен — Бишкек, 1 раз в неделю «Тез Джет».

Рассматривается вопрос возобновления внутреннего рейса в Исфану и увеличения частоты рейсов по международным направлениям.