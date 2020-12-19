Какие международные и внутренние авиарейсы выполняются в Кыргызстане (список)

Бишкек, "Саясат. kg". Рассматривается вопрос возобновления внутреннего рейса в Исфану и увеличения частоты рейсов по международным направлениям.
На сегодняшний день возобновлены регулярные международные авиасообщения в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан и Россию, также внутренние в Ош, Джалал-Абад и Баткен. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Турция:
Бишкек — Стамбул — Бишкек, 1 раз в неделю, «АвиаТраффикКомпани»;
Стамбул — Бишкек — Стамбул, 5 раз в неделю, «Турецкие авиалинии»;
Стамбул — Бишкек — Стамбул, 7 раз в неделю, «Пегасус Эйрлайнс»;
Анталья — Бишкек — Анталья, 1 раз в неделю, «Пегасус Эйрлайнс».
Россия:
Москва — Бишкек — Москва, 1 раз в неделю, «Аэрофлот»;
Бишкек — Москва — Бишкек, 1 раз в неделю, «АвиаТраффикКомпани».
Казахстан:
Алматы — Бишкек — Алматы, 2 раза в неделю, «Эйр Астана».
ОАЭ:
Дубай — Бишкек — Дубай, 3 раз в неделю, «Флай Дубай».
Узбекистан:
Ташкент — Бишкек — Ташкент, 1 раз в неделю, «Узбекистон хаво йуллари».
На территории КР регулярные пассажирские рейсы выполняют «АвиаТраффикКомпани» и «Тез Джет»:
Бишкек — Ош — Бишкек, «Тез Джет» 3 раза в день (21 рейс в неделю).
Бишкек — Ош — Бишкек, «АвиаТраффикКомпани» 1 раз день (7 рейсов в неделю).
Джалал-Абад — Бишкек — Джалал-Абад, 1 раз в неделю «Тез Джет».
Бишкек — Баткен — Бишкек, 1 раз в неделю «Тез Джет».
Рассматривается вопрос возобновления внутреннего рейса в Исфану и увеличения частоты рейсов по международным направлениям.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!