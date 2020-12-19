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Подписан указ «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправление КР»

Подписан указ «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправление КР»

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов подписал Указ «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление КР».

Так, согласно Указу, в целях активизации внедрения Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» для применения инновационных подходов к учету, прослеживаемости товаров и услуг, оптимизации государственного управления, упрощению процедур получения государственных услуг для граждан и предпринимателей Кыргызской Республики, а также отмечая приоритетность внедрения электронного управления в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти, постановляется:

1. Считать важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики построение устойчивого цифрового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами и ускорение внедрения электронного управления в государственных и муниципальных органах КР.

2. Рекомендовать правительству КР безотлагательно рассмотреть возможность принятия следующих мер, которые позволят значительно улучшить качество жизнедеятельности граждан и активизировать экономическую деятельность в стране:

— до 1 мая 2021 года разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект Цифрового кодекса Кыргызской Республики в качестве единого документа, который объединит регулирование цифровой экономики, с учетом инвентаризации нормативных правовых актов в сфере цифровизации на предмет внутренних противоречий, коллизий и пробелов, а также лучших мировых практик;

— до 1 марта 2021 года внести изменения в стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их перевода в электронный формат, полного реинжиниринга административных процедур их оказания посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных (муниципальных) органов через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;

— до 1 марта 2021 года разработать и внести в Жогорку Кенеш изменения в законодательство о государственных и муниципальных услугах, которые закладывают новую философию взаимодействия человека с государством в условиях цифровой среды на следующих принципах:

  • приоритетность оказания государственных/муниципальных услуг в электронном формате;
  • приоритет цифровых записей в информационных системах над бумажными документами;
  • машиночитаемость сведений, необходимых для предоставления государственных/муниципальных услуг;
  • исключительно электронное взаимодействие государственных/муниципальных органов при предоставлении услуг;
  • безвозмездное представление и получение сведений, необходимых для предоставления государственных/муниципальных услуг в рамках информационного взаимодействия между государственными (муниципальными) органами посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;
  • отказ от получения государственных услуг с посещением государственных (муниципальных) органов и переход к их предоставлению через центры обслуживания населения и в электронном формате;
  • предоставление заявителю двух и более государственных и/или муниципальных услуг посредством использования одной сводной формы запроса о предоставлении услуг;
  • переход к разработке приоритетных услуг, привязанных к жизненной ситуации, с учетом единых требований;
  • экстерриториальность — возможность получения государственных и муниципальных услуг, в том числе результата их предоставления, независимо от места жительства/места пребывания физических лиц или местонахождения/места регистрации юридического лица;
  • проактивность — создание правовых условий, позволяющих начать предоставление услуги до фактического обращения заявителя;

— до 1 января 2021 года определить уполномоченный орган по контролю за единообразным соблюдением инструкции по разработке стандартов государственных услуг со стороны министерств и ведомств;

— до 1 марта 2021 года принять меры по исключению процедур по истребованию и выдаче справок, документов;

— до 1 января 2021 года законодательно закрепить единое управление государственными предприятиями в сфере цифровизации при уполномоченном государственном органе в сфере электронного управления с учетом создания конкурентоспособной оплаты труда работников таких предприятий в соотношении с частным сектором;

— в срок до 1 февраля 2021 года рассмотреть возможность повышения оплаты труда специалистов государственных органов и органов местного самоуправления, занимающихся вопросами цифровой трансформации, внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственное/муниципальное управление;

— с 1 июня 2021 года обеспечить возможность получения гражданами государственных услуг, сервисов и взаимодействия с уполномоченными государственными органами, банками, финансово-кредитными учреждениями, организациями частного сектора, в том числе с использованием биометрических данных при их идентификации, с сохранением существующих форм идентификации сведений об участниках информационного взаимодействия, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

— с 1 июня 2021 года обеспечить полноценный запуск автоматизированной системы пунктов пропуска физических лиц через государственную границу КР;

— к 1 января 2021 года обеспечить запуск системы контроля импорта государств-членов Евразийского экономического союза через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» с учетом интеграции с системой весогабаритного контроля и возможностью ее дальнейшего масштабирования в рамках осуществления прослеживаемости товаров, работ и услуг;

— исключить истребование у физических и юридических лиц справок и документов, находящихся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления, а также их подведомственных организаций, которые возможно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;

— с 1 января 2021 года обеспечить передачу информации по системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» между государственными органами, органами местного самоуправления и их подведомственными организациями на безвозмездной основе, включая информацию по государственным и муниципальным услугам;

— с 1 января 2021 года начать внедрение системы электронного документооборота и осуществлять документооборот в электронном формате в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, приняв необходимые меры по исключению бумажного документооборота до 31 декабря 2021 года;

— обеспечить организацию предоставления в центрах обслуживания населения государственных и муниципальных услуг на следующих принципах:

  • информирование и консультирование заявителей;
  • заполнение запросов о предоставлении услуг, прием документов, необходимых для предоставления государственных или муниципальных услуг;
  • выдача результатов предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе документов на бумажных носителях или иных материальных объектов, закрепив в установленном порядке осуществление указанных действий самими работниками центров обслуживания населения без привлечения государственных и муниципальных служащих, органов/организаций, предоставляющих такие услуги, установив нормативы оказания таких услуг, требования к их качеству, функции центров обслуживания населения;

— к 1 июня 2021 года сформировать программу подготовки и повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по цифровым навыкам и кибербезопасности, оказания услуг в условиях цифровой экономики;

— разработать и с 1 сентября 2021 года внедрить инновационные образовательные программы для школьного предмета «Информатика» и высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме — без привязки к существующим стандартам образовательных программ;

— совместно с Национальным банком КР рассмотреть возможность исключения с 1 мая 2021 года истребования коммерческими финансово-кредитными организациями справок и документов от граждан и получения всех сведений о гражданах путем организации работы между государственными органами и коммерческими финансово-кредитными организациями по беспрепятственному взаимообмену информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

3. Рекомендовать Жогорку Кенешу обеспечить обсуждение и принятие подготовленных правительством КР законопроектов, вытекающих из настоящего Указа, во внеочередном порядке в качестве неотложных.

4. Рекомендовать Верховному суду КР совместно с правительством КР до 1 марта 2021 года проработать потребности судебной системы в инновационных цифровых решениях в сфере судопроизводства.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя аппарата президента КР.

6. Надзор за исполнением настоящего Указа возложить на Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

           

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