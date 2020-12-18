Принесли присягу судьи, назначенные в местные суды
В Верховном суде в торжественной обстановке сегодня принесли присягу судьи местных судов, назначенные в первый раз сроком на пять лет указом исполняющего обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова от 15 декабря 2020 года №60. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.
Исполняющая обязанности председателя Верховного суда Нургуль Бакирова поздравила назначенных судей Калбаева Алмаза Тургуналиевича, Майлубашова Нурбека Рысбаевича, Суеркулова Эрлана Оморалиевича и призвала быть верными принесенной ими присяге.
Источник: Элгезит
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