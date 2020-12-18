Мамытов: Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как СНГ

Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как СНГ

«Сегодня СНГ это уникальное образование, имеющее огромный потенциал для дальнейшего развития. Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как СНГ», — подчеркнул исполняющий обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 18 декабря, на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Талант Мамытов отметив, что предстоящий 2021 год является юбилейным для СНГ, сказал об исторической значимости Содружества и его роли в мировом сообществе, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Он подчеркнул, что создание СНГ после распада Советского Союза было единственным политическим решением, которое в экономическом, культурном и духовном плане отвечало коренным интересам народов Содружества.

«Именно, благодаря совместным действиям в рамках Содружества сегодня мы успешно противостоим вызовам времени, одним из которых является масштабная пандемия. Кризисы в мировой экономике и торговле, проблемы экологии и питьевой воды, бедность и безработица — все эти проблемы мирового сообщества имеют тенденцию к дальнейшему обострению. Глобализация всех сфер жизнедеятельности наряду с развитием несет в себе и угрозы. Поэтому выработка совместных и новых подходов взаимодействия, сплоченность и конструктивный диалог по всем ключевым направлениям — это главное достижение за эти годы и основа дальнейшего развития наших стран в рамках СНГ», — отметил и. о. Главы государства.

Талант Мамытов добавил, что Кыргызстан как суверенное демократическое государство многое пережил за этот небольшой срок времени — поиск собственного пути развития, который отвечал бы интересам народа был крайне непростым.

«Экономика страны, которая была тесно взаимосвязана с плановой советской экономикой оказалась на грани выживания. В таких непростых условиях именно интеграция в рамках СНГ позволила Кыргызстану преодолеть тяжелые последствия экономического кризиса того времени и обеспечить социальную стабильность в стране. Кроме того, Кыргызстан являясь членом интеграционных объединений таких, как ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ всегда выступал и выступает за их последовательное развитие и расширение», — сказал и. о. Президента.

И.о.главы государства подчеркнул, что последствия от пандемии коронавирусной инфекции стали самыми тяжелыми за последние десятилетия, которые привели к значительному снижению экономического роста, объемов торговли, росту дефицита бюджетов, безработице и бедности.

«В таких непростых условиях необходимо активизировать координацию совместных усилий по минимизации последствий пандемии на экономики стран Содружества. Считаю крайне важным поддерживать темпы торгово-экономического сотрудничества, сокращать существующие барьеры в торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит грузоперевозок и сохранять свободу передвижения рабочей силы на пространстве Содружества с соблюдением всех мер предосторожности. Конечно, в этом плане работа ведется, но она должна быть активизирована в интересах всех сторон. В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между странами СНГ необходимо применение практики зеленых коридоров, которая позволит бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукцию медицинского назначения», — отметил он.

Талант Мамытов выразил признательность руководству России, Казахстана и Узбекистана за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Отдельную благодарность хочу выразить узбекской стороне за строительство в Кыргызстане двух модульных инфекционных больниц. Хотелось бы также отметить успешную разработку российской стороной нескольких вакцин от коронавируса и поздравить уважаемого Владимира Владимировича с этим важным для всего человечества событием. Обеспечение широкого доступа к вакцинам и иммунизация населения наших стран, являются весьма своевременными и востребованными вопросами на сегодняшний день. Хотел бы еще раз выразить заинтересованность кыргызской стороны в получении российской вакцины», — подчеркнул и.о.президента.

Он особо отметил, что будущее СНГ — это прежде всего вопрос стабильности, безопасности и добрососедства в рамках Содружества.

«Кыргызстан с тревогой и надеждой на скорейшее установление мира наблюдал за событиями вокруг Нагорного Карабаха. Мы последовательно выступаем за урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами и дипломатическими методами и надеемся, что достигнутые на данном этапе договоренности создадут условия для продолжения диалога. Хотел бы еще раз подчеркнуть исключительную роль российской стороны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе», — сказал Талант Мамытов.

Кроме того, и.о.президента обратил внимание на вопросы духовно-культурного сотрудничества.

«Принимаемое сегодня решение об объявлении 2022 года — Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023 года — Годом русского языка, как языка межнационального общения обеспечит дальнейшие многосторонние связи наших стран. Здесь должен отметить, что в 2022 году Кыргызская Республика будет реализовывать межгосударственную программу «Культурные столицы Содружества» в городе Каракол. Выражаю благодарность сторонам за поддержку нашей инициативы. Как уже было отмечено, предстоящий год станет юбилейным для нашего Содружества. Кыргызская сторона примет самое активное участие в реализации мероприятий связанных с 30-летием СНГ.

В течение последних нескольких лет проведена плодотворная совместная работа экспертов, результатом которой стала разработка обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана по ее реализации. Кыргызстан всецело поддерживает данную Концепцию и План по её реализации, направленный на дальнейшее углубление сотрудничества наших стран», — подчеркнул и.о.главы государства.

Еще одним направлением работы, которое играет важную роль в укреплении атмосферы дружбы и взаимной поддержки в рамках Содружества, он назвал Межпарламентское сотрудничество, где кыргызская сторона намерена и дальше активно участвовать в этой деятельности.

И.о.главы государства добавил, что у Кыргызстана есть один выбор — это конструктивное и справедливое сотрудничество в рамках СНГ.

«Каким будет будущее СНГ, все зависит от нас самих. От нашей принципиальности и дальновидности. Но во главе любого решения должны быть, прежде всего, интересы граждан», — заключил и Талант Мамытов.

Источник: Кабар