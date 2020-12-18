(Фото) ГКНБ: Задержаны активные члены ОПГ

Задержаны активные члены ОПГ

ГКНБ КР расследуется досудебное производство по факту вооруженного покушения на убийство сотрудника МВД КР и гражданских лиц со стороны группировки члена ОПГ Э.Мурзахметова, известного под кличкой «Чач». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"16 декабря на территориях г.Бишкек и Жалал-Абадской области были произведены задержания 5 членов ОПГ, участвовавших в октябре 2020 года в перестрелке в Сузакском районе Жалал-Абадской области. В отношении трех задержанных Жалал-Абадским областным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР г.Ош сроком на 2 месяца. Двое задержанных в порядке ст. 98 УПК КР были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР в г.Бишкек. В рамках досудебного производства получены дополнительные свидетельские показания о непосредственной причастности к вышеуказанному преступлению ранее задержанного ГКНБ КР активного члена ОПГ - Э.Мурзахметова (Чач)", - говорится в сообщении.

Отмечается, в отношении задержанных представителей криминалитета ведутся оперативно-следственные действия по установлению их причастности к ряду других противоправных фактов (вымогательства, грабежи, вооруженные нападения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, причинения тяжких телесных повреждений, рейдерские захваты и др.).

Ведется следствие.

Источник: media-center.kg