(Фото) ГКНБ задержаны 5 членов ОПГ. Они пытались убить сотрудника МВД

ГКНБ задержаны 5 членов ОПГ. Они пытались убить сотрудника МВД



ГКНБ расследуется досудебное производство по факту вооруженного покушения на убийство сотрудника МВД и гражданских лиц со стороны группировки члена ОПГ Э.Мурзахметова, известного под кличкой «Чач».

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в результате спецоперации 16 декабря 2020 года ГКНБ на территории г.Бишкек и Джалал-Абадской области были произведены задержания пяти членов ОПГ, участвовавших в октябре 2020 года в перестрелке в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

В отношении трех задержанных Джалал-Абадским областным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР г.Ош сроком на 2 месяца. Двое задержанных в порядке ст. 98 УПК КР были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР в г.Бишкек.

В рамках досудебного производства получены дополнительные свидетельские показания о непосредственной причастности к вышеуказанному преступлению ранее задержанного ГКНБ активного члена ОПГ – Э.Мурзахметова (Чач).

В отношении задержанных представителей криминалитета ведутся оперативно-следственные действия по установлению их причастности к ряду других противоправных фактов (вымогательства, грабежи, вооруженные нападения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, причинения тяжких телесных повреждений, рейдерские захваты и др.). Ведется следствие.

Источник: reporter.kg