 (Видео) Гимн Кыргызстана переведен и спет на русском языке

Гимн Кыргызстана переведен и спет на русском языке
Несколько дней назад журналист и писатель Данияр Каримов закончил работу над своим вольным, неофициальным переводом. Об этом он написал на своей странице в Фэйсбуке.
В тексте гимна Каримов стремился отразить не только смысл и ритмику, но и "дух и величие красивейшего гимна, Кыргызстана, характер и дух народа".
- Задачу, как выяснилось, поставил себе, мягко говоря, сложную. Вольная версия включает в себя три куплета, как в гимне в далёком 1992 году.
Поднебесья снежных пиков серебро,
В моём сердце отчий край навек один!
По заветам предков святость Ала-Тоо
В своих душах трепетно мы сохраним!
За собою нас ведёт
Дух свободы, поднят стяг!
Процветай, о мой народ,
Расцветай Кыргызстан!
Устремленьям тёмным вражьим вопреки
Нас с тобой Манас-батыр объединил.
В дни побед и трудных испытаний час
Навсегда народ кыргызский будь един!
Доблестью и честью чистой дорожим,
Бескорыстной дружбе верность мы храним.
Для потомков чтоб построить лучший мир,
Мы отчизне труд и жизни посвятим!
"Немногие страны мира могут похвастать гимном, вызывающим искреннее воодушевление. Кыргызстан входит в число редких государств, чей гимн обладает способностью вызывать трепет", - пишет Каримов.
18 декабря 1992 года своим постановлением гимн Кыргызстана и официальный его перевод на русский язык утвердил парламент республики.
Источник: vb.kg
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