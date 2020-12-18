(Фото) Таласцы вручили Садыру Жапарову орден за "чистоту"

Таласцы вручили Садыру Жапарову орден за "чистоту"

Члены общественного объединения "Талас ынтымагы" наградили кандидата в президенты Садыра Жапарова нагрудным знаком "Тарых таза адамдардан куралат" (буквальный перевод - История создается из чистых, честных людей). Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил Максат Чакиев, он же является главой наградного комитета.

Вручение состоялось в Таласе в культурно-историческом комплексе "Манас Ордо".

Максат Чакиев – бывший заместитель министра культуры, информации и туризма КР - директор департамента туризма при министерстве культуры, информации и туризма.

Источник: vb.kg