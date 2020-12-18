"Общество КР лихорадит в связи с предстоящими изменениями в Основной закон"

"Общество КР лихорадит в связи с предстоящими изменениями в Основной закон"

Наше общество лихорадит в связи с предстоящими изменениями в Основной закон Кыргызстана. Оно успело поделиться на тех, кто "за" и "против" поправок в Конституцию. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" заявила политолог Алина Молдокеева.

Она напомнила, что 10 января должен состояться референдум и досрочные выборы президента

- Остается уповать на то, что все пройдет в рамках закона, а народ сохранит свое стремление к мирному решению вопроса. Делать конкретные прогнозы, считаю, будет возможным вслед за изменениями, которые принесет январь 2021 года, - подчеркнула Молдокеева.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

Источник: vb.kg