Все соцвыплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме

Все соцвыплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме

Все гарантированные социальные выплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме. Задержек по выплате пенсий не будет, сообщает пресс-служба правительства КР.

По данным Социального фонда КР, потребность на выплату пенсий за декабрь 2020 года составляет в сумме 4156, 0 млрд сомов.

По состоянию на 18 декабря текущего года выплата пенсий профинансирована на 95 % и в ближайшие дни, согласно установленному графику, все пенсии будут профинансированы в полном размере.

Финансирование пенсий в январе 2021 года также будет осуществляться своевременно и в полном объеме.

Источник: Кабар