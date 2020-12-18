Все соцвыплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме
Все гарантированные социальные выплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме. Задержек по выплате пенсий не будет, сообщает пресс-служба правительства КР.
По данным Социального фонда КР, потребность на выплату пенсий за декабрь 2020 года составляет в сумме 4156, 0 млрд сомов.
По состоянию на 18 декабря текущего года выплата пенсий профинансирована на 95 % и в ближайшие дни, согласно установленному графику, все пенсии будут профинансированы в полном размере.
Финансирование пенсий в январе 2021 года также будет осуществляться своевременно и в полном объеме.
Источник: Кабар
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