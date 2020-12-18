В ГРС ответили на критику дизайна общегражданского паспорта

В ГРС ответили на критику дизайна общегражданского паспорта

Государственная регистрационная служба ведет работы по переходу на новые современные документы удостоверяющие личность человека.

Как сообщают в пресс-службе ГРС, в настоящее время гражданам Кыргызстана выдаются проездные паспорта (загранпаспорт) текущего образца с 2006 года, практически 14 лет.

«Учитывая современные угрозы и увеличение случаев подделки проездных документов, данный проект по переходу на паспорта нового поколения является очень важным и необходимым шагом для обеспечения безопасности граждан КР при зарубежных поездках с помощью современного и защищенного проездного документа. Поэтому внедряются электронные общегражданские паспорта с использованием биометрических данных (ePassport) согласно стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО)”, – подчеркнули в ГРС.

ГРС назвала преимущества новых паспортов:

использование более 30 современных элементов защиты,

наличие электронного чипа на обложке паспорта,

современные материалы и лазерная технология нанесения персональной информации,

отвечает всем требованиям ИКАО, более технологически совершенный и защищенный документ, как по качеству, так и по защищенности, полностью отвечающая государственным интересам.

установлена система PKI, которая является важнейшим атрибутом современных проездных документов.

Также электронный паспорт является значимой частью работы по устранению причин, повлекших наложение санкций со стороны США.

Введение электронных паспортов нового поколения позволит:

обеспечить однозначную идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу;

повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение государственной границы;

более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов в качестве проездного документа;

обеспечить миграционный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

минимизировать риски мошенничества, связанные с процессом их выдачи и подделкой документа;

повысить имидж Кыргызской Республики в мире;

повысить удобства для граждан при пересечении границ.

Защищенность нового паспорта будет на порядок выше и такой документ упростит пересечение границы.

Дизайн

«Проекты эскизов и схематических изображений ePassport неоднократно были опубликованы в средствах массовой информации. В визуальной зоне страницы данных электронного паспорта расположены поля, в соответствии с требованиями ИКАО. Весь перечень обязательных полей на странице данных паспорта, позволяющего путешествовать описан в ДОС 9303 ИКАО, часть 4, издание седьмое, 2015 год. Чип паспорта содержит персональные данные и фотографию владельца. При разработке проекта эскизов и схематически изображений нового электронного паспорта был рассмотрен мировой опыт, в том числе написание названий полей», – говорится в сообщении.

Написание названия поля “Имя, Отчество”:

“Атасынын аты” – согласовано с комиссией по государственному языку;

“Given names” – соответствует требованиям ИКАО и это международная практика, согласно которым «Имя» является обязательным и указывается полное имя владельца, указанное государством выдачи, в нашем случае, если имеется отчество, то оно обязательно должно быть указано.

Получение нового ePassport в обмен на старый не требуется до истечения срока действия, кроме тех случаев, когда у гражданина есть мотивы для замены, такие как утеря, порча, окончания визовых страниц и других подобных обстоятельств. Введение нового биометрического паспорта позволит Кыргызстану через линию МИД обращаться в страны для увеличения безвизовых стран. Переход на биометрический загранпаспорт позволит Кыргызстану подняться в рейтинге в Индексе паспортов, ежегодно публикуемом компанией Henley & Partners. В Индексе анализируются визовые правила более 200 стран мира.

Источник: reporter.kg